СБУ разоблачила схему продажи детей за границу: "свой" ребенок с документами стоил $60 тыс.

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников, которые "поставляли" иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства. Возглавляли схему киевские репродуктологи, сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. А это - основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее - поиск кандидатки на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу", - указывается в сообщении.

"Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в $60 тыс.

Помимо прочего, в рамках проводимых экспертиз СБУ задокументировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям. Это привело к смерти новорожденных.

В рамках уголовного производства проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы. Изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.