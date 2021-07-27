События

09:44 27.07.2021

СБУ разоблачила схему продажи детей за границу: "свой" ребенок с документами стоил $60 тыс.

1 мин читать
СБУ разоблачила схему продажи детей за границу: "свой" ребенок с документами стоил $60 тыс.

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников, которые "поставляли" иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства. Возглавляли схему киевские репродуктологи, сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены. А это - основание для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее - поиск кандидатки на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу", - указывается в сообщении.

"Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в $60 тыс.

Помимо прочего, в рамках проводимых экспертиз СБУ задокументировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям. Это привело к смерти новорожденных.

В рамках уголовного производства проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания участников схемы. Изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, а также документальные доказательства.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности участников схемы к торговле людьми.

Теги: #дети #сбу #преступление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:21 26.07.2021
Кадровые перестановки в СБУ позволят Зеленскому ликвидировать контрабанду и подготовить СБУ к реформе – Подоляк

Кадровые перестановки в СБУ позволят Зеленскому ликвидировать контрабанду и подготовить СБУ к реформе – Подоляк

20:16 26.07.2021
Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

20:08 26.07.2021
Андрущенко сменил Баранецкого на посту первого замглавы СБУ - указы

Андрущенко сменил Баранецкого на посту первого замглавы СБУ - указы

11:00 26.07.2021
В Ивано-Франковской области ликвидирована мощная ботоферма c заказчиками из РФ

В Ивано-Франковской области ликвидирована мощная ботоферма c заказчиками из РФ

17:04 23.07.2021
СБУ заблокировала международный канал контрабанды в ЕС поддельных сигарет из Ближнего Востока, изъято более 10 тонн сигарет

СБУ заблокировала международный канал контрабанды в ЕС поддельных сигарет из Ближнего Востока, изъято более 10 тонн сигарет

15:21 23.07.2021
СБУ задержала группу афганцев, которые пытались через территорию Украины попасть из России в ЕС

СБУ задержала группу афганцев, которые пытались через территорию Украины попасть из России в ЕС

12:36 23.07.2021
Контрразведка СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины агрегатов для военных вертолетов

Контрразведка СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины агрегатов для военных вертолетов

10:46 23.07.2021
СБУ разоблачила преступную схему оформления документов моряков, реестр возвращается в управление государства

СБУ разоблачила преступную схему оформления документов моряков, реестр возвращается в управление государства

11:19 22.07.2021
СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ из правоохранителей и чиновников в Херсонской области

СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ из правоохранителей и чиновников в Херсонской области

16:36 21.07.2021
В Днепре на хищении почти 5 млн грн разоблачили местных госиполнителей

В Днепре на хищении почти 5 млн грн разоблачили местных госиполнителей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано 2-кратное сокращение потерь ВСУ – Украинская делегация в ТКГ

В Украине за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19, выздоровели 515 человек, 27 летальных случаев

В Киеве по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси в центре города усилят безопасность и временно ограничат движение транспорта

С начала суток российские наемники из минометов обстреляли украинские позиции у Золотого-4 и Водяного, без потерь

Один человек погиб и 6 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса "Киев-Кишинев" и грузового автомобиля в Одесской области

ПОСЛЕДНЕЕ

В центре Львова на территории медуниверситета сгорели три автомобиля – ГСЧС

США на саммите Крымской платформы представит министр транспорта - Джемилев

В Казахстане зафиксирован суточный максимум с начала пандемии по заболеваниям COVID-19: почти 6,8 тыс. случаев, умерли 86 человек

За год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано 2-кратное сокращение потерь ВСУ – Украинская делегация в ТКГ

За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировано 126 096 человек

На Киевщине задержана банда "Сенсея" совершившая почти 20 тяжких и особо тяжких преступлений

Семь случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио, среди них два у спортсменов

В Украине за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19, выздоровели 515 человек, 27 летальных случаев

В Киеве по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси в центре города усилят безопасность и временно ограничат движение транспорта

С начала суток российские наемники из минометов обстреляли украинские позиции у Золотого-4 и Водяного, без потерь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА