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08:54 27.07.2021

За год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано 2-кратное сокращение потерь ВСУ – Украинская делегация в ТКГ

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За год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано 2-кратное сокращение потерь ВСУ – Украинская делегация в ТКГ

За год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано 2-кратное сокращение потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Год назад вступил в действие режим прекращения огня. Несмотря на многочисленные нарушения с российской стороны, результаты действия режима прекращения огня очевидны: в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020", - говорится на странице Украинской делегации на Фейсбук.

По данным Штаба Операции Объединенных Сил, с 27 июля 2019 в 26 июля 2020 вооруженные формирования Российской Федерации 4 257 раз осуществили обстрелы украинских позиций. Погибли 88 украинских военнослужащих, 494 получили ранения.

За аналогичный период с 27 июля 2020 до 26 июля 2021 зафиксировано 1995 обстрелов, погибло 45 украинских военнослужащих, 154 получили ранения.

"Все это было оплачено высокой ценой. Украинская делегация благодарит каждого военнослужащего, кто в сложных условиях выполняет свой военный долг. Украина остается верной своим обязательствам по политико-дипломатического пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе начал действовать с 00.01 27 июля 2020 года. Соответствующая договоренность в рамках ТКГ предусматривала, в том числе, запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп, на ведение снайперского огня.

 

Теги: #прекращение_огня #донбасс
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