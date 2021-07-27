За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировано 126 096 человек

За минувшие сутки в Украине одну дозу вакцины против COVID-19 получили 78 052 человека, полностью иммунизированы – 48 044 человека, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"126 096 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 26 июля 2021. Одну дозу получили 78 052 человека, полностью иммунизированы – 48 044 человека", - указывается в сообщении на телеграм-канале.

В течение суток работали 710 мобильных бригад, 2 540 пунктов вакцинации и 347 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 177 763 человека, из них получили одну дозу – 3 177 761 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 760 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 938 596 прививок.