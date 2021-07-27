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08:42 27.07.2021

На Киевщине задержана банда "Сенсея" совершившая почти 20 тяжких и особо тяжких преступлений

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На Киевщине задержана банда "Сенсея" совершившая почти 20 тяжких и особо тяжких преступлений

В Киевской области правоохранителями задержана преступная группа из 10 человек, которую возглавлял президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине. Подтверждена причастность участников банды к почти двум десяткам тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили в Министерстве внутренних дел.

"20 разбойных нападений, 10 вооруженных фигурантов, автоматы и взрывчатка Полиция Киевской области задержала особо опасную разбойную банду "Сенсея". Правоохранители разоблачили уникальную по уровню подготовки, мастерства конспирации и характеру совершения преступлений организованную преступную группу, которая действовала с 2017 года. На счету разбойников кровавое нападение на юриста в столице, разбой в имении судьи апелляционного суда и нападение на мэра одного из городов", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук во вторник утром.

По информации правоохранителей, в состав преступной группы входили 10 фигурантов. "Сейчас подтверждена причастность злоумышленников к совершению менее двух десятков тяжких и особо тяжких преступлений", – отметили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что возглавлял банду 42-летний житель Черниговщины с позывным "Сенсей" - президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине.

 

Теги: #киевская #банда #задержание
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