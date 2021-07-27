Семь случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио, среди них два у спортсменов

Коронавирус обнаружен еще у семи человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, сообщают японские СМИ.

Отмечается, что из семи случаев заболевания, пять выявлены у зарубежных гостей и два у граждан Японии.

При этом среди семи человек с выявленным COVID-19 два спортсмена, прибывшие из-за рубежа. Один из них теннисист из Нидерландов. Данные второго не уточняются.

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 155.

Всего, отметили организаторы Олимпиады, в Японию на Игры прибыли 37 тыс. 579 человек из-за рубежа.