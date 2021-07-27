В Киеве по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси в центре города усилят безопасность и временно ограничат движение транспорта
Во вторник 27 июля в Киеве будет усилена безопасность и временно ограничено движение транспорта на центральных улицах из-за массовых мероприятий по случаю празднования 1033-летия Крещения Руси, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
"27 июля согласно поданным заявкам, состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси. В связи с этим, правоохранители заступят на усиленное дежурство улиц столицы. Также в целях предупреждения правонарушений в местах массового скопления граждан за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук.
Кроме того, патрульная полиция предупреждает об ограничении движения транспорта в центре Киева с проведением мероприятий.
В частности, с 6:00 будет перекрыто движение:
на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);
на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);
на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).
С 14:00 будет перекрыто движение:
на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);
на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);
на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).