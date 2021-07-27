События

07:54 27.07.2021

С начала суток российские наемники из минометов обстреляли украинские позиции у Золотого-4 и Водяного, без потерь

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С начала суток российские наемники из минометов обстреляли украинские позиции у Золотого-4 и Водяного, без потерь

С начала суток вторника, 27 июля, российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины у Золотого-4 и Водяного, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 27 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Водяного, что у Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

За прошедшие сутки, 26 июля, зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции использовав артиллерию калибра 122-мм, минометы 120-го и 82-го калибра, противотанковые ракетные комплексы, ручные и станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

Теги: #оос #сводка
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