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07:36 27.07.2021

Один человек погиб и 6 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса "Киев-Кишинев" и грузового автомобиля в Одесской области

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Один человек погиб и 6 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса "Киев-Кишинев" и грузового автомобиля в Одесской области

В ночь на вторник на автодороге М 05 "Киев-Одесса" в Подольском районе Одесской области в результате столкновения рейсового автобуса сообщением "Киев-Кишинев" и грузового автомобиля погиб 1 и госпитализировано 6 человек, сообщили в ГСЧС.

"27 июля в 3.45 вблизи с. Знаменка Подольского района на автодороге М 05 "Киев-Одесса" в результате столкновения рейсового автобуса сообщением "Киев-Кишинев" (находилось 20 пассажиров) и грузового автомобиля, погиб 1 человек и пострадало 6 человек (из них 1 ребенок 2008 г.р.), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Теги: #жертва #одесская #дтп
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