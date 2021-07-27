События

02:45 27.07.2021

В Кировоградской области дефицит медиков, не хватает почти 200 специалистов

1 мин читать
В Кировоградской области дефицит медиков, не хватает почти 200 специалистов

На Кировоградщине насчитывается 178 вакансий медиков, сообщает пресс-служба областной службы занятости.

Работодатели готовы платить от 2 361 до 17 450 грн. Разница в зарплате объясняется требованиями к квалификационному уровню, категории работника, стажа работы и тому подобное.

В частности, в больницы области в наибольшем количестве требуются ветеринары, врачи общей практики, офтальмологи, невропатологи, терапевты, педиатры, хирурги и стоматологи.

Теги: #медики #кировоградская_обл #вакансии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:40 24.07.2021
В Харьковской области медики перекрыли международную трассу из-за долгов по зарплате

В Харьковской области медики перекрыли международную трассу из-за долгов по зарплате

00:22 24.07.2021
Кировоградская область собрала первый миллион тонн зерновых

Кировоградская область собрала первый миллион тонн зерновых

10:06 21.07.2021
В Кировоградской области из-за непогоды без электричества осталось более 150 населенных пунктов

В Кировоградской области из-за непогоды без электричества осталось более 150 населенных пунктов

13:00 20.06.2021
Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником

Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником

18:17 18.06.2021
Повышение зарплаты медикам будет предусмотрено в госбюджете на 2022г – указ президента

Повышение зарплаты медикам будет предусмотрено в госбюджете на 2022г – указ президента

15:32 18.06.2021
Тимошенко извинилась перед медиками от имени всех политиков за недостаток внимания к сфере здравоохранения в Украине

Тимошенко извинилась перед медиками от имени всех политиков за недостаток внимания к сфере здравоохранения в Украине

13:21 18.06.2021
Горняки из Кировоградской области приостановили акцию протеста возле Офиса президента - Волынец

Горняки из Кировоградской области приостановили акцию протеста возле Офиса президента - Волынец

11:36 18.06.2021
Зеленский подписал указ о повышении минимальной заработной платы медикам

Зеленский подписал указ о повышении минимальной заработной платы медикам

20:23 07.06.2021
Смертность в Кировоградской области втрое превысила рождаемость

Смертность в Кировоградской области втрое превысила рождаемость

20:58 28.05.2021
Зеленский назначил Марию Чорную главой Кировоградской обладминистрации - указ

Зеленский назначил Марию Чорную главой Кировоградской обладминистрации - указ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Андрущенко сменил Баранецкого на посту первого замглавы СБУ - указы

Правоохранители задержали третьего организатора международного канала поставки героина из Ирана в Украину

Для туристов из Украины открылись уже 14 стран ЕС

Мировая премьера новых фильмов Олега Сенцова и Валентина Васяновича состоится на Венецианском кинофестивале

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии из тяжелой артиллерии, ранены 7 бойцов – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией и соблюдению демократии

Генпрокуратура Беларуси подала более 50 исков о признании интернет-ресурсов экстремистскими

Джефф Безос предложил NASA 2 млрд долларов за участие в программе высадки человека на Луну

В штате Калифорния всех госслужащих и медицинских работников обяжут привиться от COVID-19 или сдавать анализы

В Раде фактически игнорируются законопроекты оппозиции – КИУ

Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева, в связи с аварией в электросети

США змінюють характер військової місії в Іраку, більше опікуватимуться навчанням персоналу

США меняют характер военной миссии в Ираке, будут больше заниматься обучением персонала - Белый дом

Украина и Израиль согласовывают техническую часть COVID-сертификатов для их дальнейшего взаимного признания

На западе США бушуют разрушительные пожары - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА