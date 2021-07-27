События

00:59 27.07.2021

Генпрокуратура Беларуси подала более 50 исков о признании интернет-ресурсов экстремистскими

1 мин читать
Генпрокуратура Беларуси подала более 50 исков о признании интернет-ресурсов экстремистскими

Генеральная прокуратура Беларуси заявила более 50 исков, чтобы запретить деятельность интернет-ресурсов, сообщил генпрокурор Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.

"Очень важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров, в том числе, в части реагирования на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки. Прокурорами на сегодняшний день уже заявлено более 50 исков с тем, чтобы запретить деятельность (интернет-ресурсов), и все эти иски реализованы", - подчеркнул генпрокурор.

Он уточнил, что сотрудники его ведомства каждый день мониторят интернет-пространство.

"При наличии малейших признаков, связанных с тем, что нарушаются требования законодательства по освещению в СМИ различных фактов, событий, мы немедленно реагируем. Если мы выявляем признаки преступления, то немедленно возбуждаем уголовные дела. По результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами возбуждено более 300 уголовных дел", - сказал Швед.

Он также подчеркнул, что одна из задач прокуратуры - координация деятельности правоохранительных органов, в том числе - в борьбе с проявлениями экстремизма, действиями, связанными с попыткой госпереворота, нарушениями общественного порядка.

Швед напомнил, что в стране возбуждено уже более 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом.

Теги: #иски #прокуратура #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:51 26.07.2021
Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания "Миллер"

Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания "Миллер"

10:38 26.07.2021
Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания

Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания

20:07 25.07.2021
Генпрокуратура Афганистана расследует факты убийства мирных граждан на подконтрольной талибам территории

Генпрокуратура Афганистана расследует факты убийства мирных граждан на подконтрольной талибам территории

15:29 24.07.2021
Эстония предоставит Литве 100 км колючей проволоки, чтобы остановить нелегальных мигрантов с территории Беларуси

Эстония предоставит Литве 100 км колючей проволоки, чтобы остановить нелегальных мигрантов с территории Беларуси

16:29 23.07.2021
Доцента кафедры одного из киевских вузов будут судить за развращение малолетней

Доцента кафедры одного из киевских вузов будут судить за развращение малолетней

15:20 23.07.2021
Генпрокурор подписала подозрение зампредседателя Харьковского облсовета, задержанного при получении взятки

Генпрокурор подписала подозрение зампредседателя Харьковского облсовета, задержанного при получении взятки

14:52 23.07.2021
В Житомире умер заключенный, у него переломы ребер и повреждены легкие, открыто дело – Офис генпрокурора

В Житомире умер заключенный, у него переломы ребер и повреждены легкие, открыто дело – Офис генпрокурора

13:19 23.07.2021
Правоохранители изъяли партию героина на более 1 млрд грн - Венедиктова

Правоохранители изъяли партию героина на более 1 млрд грн - Венедиктова

10:20 23.07.2021
Лукашенко подписал декрет о перераспределении властных полномочий

Лукашенко подписал декрет о перераспределении властных полномочий

19:46 22.07.2021
Натовский дальний беспилотник провел разведку вблизи границ Беларуси, куда прибыли российские войска

Натовский дальний беспилотник провел разведку вблизи границ Беларуси, куда прибыли российские войска

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Андрущенко сменил Баранецкого на посту первого замглавы СБУ - указы

Правоохранители задержали третьего организатора международного канала поставки героина из Ирана в Украину

Для туристов из Украины открылись уже 14 стран ЕС

Мировая премьера новых фильмов Олега Сенцова и Валентина Васяновича состоится на Венецианском кинофестивале

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии из тяжелой артиллерии, ранены 7 бойцов – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Джефф Безос предложил NASA 2 млрд долларов за участие в программе высадки человека на Луну

В штате Калифорния всех госслужащих и медицинских работников обяжут привиться от COVID-19 или сдавать анализы

В Раде фактически игнорируются законопроекты оппозиции – КИУ

Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева, в связи с аварией в электросети

США змінюють характер військової місії в Іраку, більше опікуватимуться навчанням персоналу

США меняют характер военной миссии в Ираке, будут больше заниматься обучением персонала - Белый дом

Украина и Израиль согласовывают техническую часть COVID-сертификатов для их дальнейшего взаимного признания

На западе США бушуют разрушительные пожары - СМИ

Жовква обсудил с советником президента Северной Македонии ситуацию на Донбассе и евроатлантическую поддержку Украины

Кадровые перестановки в СБУ позволят Зеленскому ликвидировать контрабанду и подготовить СБУ к реформе – Подоляк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА