События

21:44 26.07.2021

Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева, в связи с аварией в электросети

1 мин читать
Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева, в связи с аварией в электросети

Семь поездов отстают от графика отправления из Киева из-за аварийного отключения напряжения в электросети, сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця".

"Из-за аварийного отключения напряжения в электросети часть поездов отправляется из Киева с задержкой", – говорится в сообщении на сайте УЗ в Фейсбук в понедельник вечером.

В частности задерживаются поезда: №10 Киев - Мариуполь (+57 мин); №228 Киев - Бердянск (+50 мин); №12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин); №44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин); №81 Киев - Ужгород (+32 мин); №116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин); №49 Киев - Трускавец (+15 мин).

В "Укрзализныце" подчеркнули, что докладывает максимальные силы для сокращения отставания поездов от графика.

 

Теги: #киев #укрзализныця #задержка #электросеть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:34 26.07.2021
"Укрзализныця" в августе откроет реконструированную ж/д платформу на станции "Святошин" в Киеве

"Укрзализныця" в августе откроет реконструированную ж/д платформу на станции "Святошин" в Киеве

16:08 26.07.2021
На хищении десятков тонн горючего разоблачили чиновников "Укрзализныци" в Ровенской области

На хищении десятков тонн горючего разоблачили чиновников "Укрзализныци" в Ровенской области

14:41 26.07.2021
Киев в ближайшие 2 года намерен закупить до 20 электробусов в рамках Киотского протокола

Киев в ближайшие 2 года намерен закупить до 20 электробусов в рамках Киотского протокола

13:38 26.07.2021
Рост тарифов на ж/д грузоперевозки увеличит нагрузку на автотранспорт и дорожную инфраструктуру - мнение

Рост тарифов на ж/д грузоперевозки увеличит нагрузку на автотранспорт и дорожную инфраструктуру - мнение

05:16 26.07.2021
В Киеве полицейские обнаружили водителей маршруток в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, их отстранили от вождения

В Киеве полицейские обнаружили водителей маршруток в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, их отстранили от вождения

15:27 24.07.2021
В Киеве развернуты две фан-зоны для просмотра Олимпийских игр - КГГА

В Киеве развернуты две фан-зоны для просмотра Олимпийских игр - КГГА

13:04 24.07.2021
В Киеве вход на три станции метро вечером могут ограничить из-за футбола на НСК "Олимпийский"

В Киеве вход на три станции метро вечером могут ограничить из-за футбола на НСК "Олимпийский"

12:30 24.07.2021
В Киеве за сутки почти 200 новых случаев COVID-19, скончался один человек - Кличко

В Киеве за сутки почти 200 новых случаев COVID-19, скончался один человек - Кличко

08:36 24.07.2021
В Киеве в субботу возможно ограничение входа на ряд станций метро в связи с проведением футбольного матча

В Киеве в субботу возможно ограничение входа на ряд станций метро в связи с проведением футбольного матча

01:28 24.07.2021
В Киеве создадут Дневной центр для пострадавших от домашнего насилия

В Киеве создадут Дневной центр для пострадавших от домашнего насилия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Андрущенко сменил Баранецкого на посту первого замглавы СБУ - указы

Правоохранители задержали третьего организатора международного канала поставки героина из Ирана в Украину

Для туристов из Украины открылись уже 14 стран ЕС

Мировая премьера новых фильмов Олега Сенцова и Валентина Васяновича состоится на Венецианском кинофестивале

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии из тяжелой артиллерии, ранены 7 бойцов – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде фактически игнорируются законопроекты оппозиции – КИУ

США змінюють характер військової місії в Іраку, більше опікуватимуться навчанням персоналу

США меняют характер военной миссии в Ираке, будут больше заниматься обучением персонала - Белый дом

Украина и Израиль согласовывают техническую часть COVID-сертификатов для их дальнейшего взаимного признания

На западе США бушуют разрушительные пожары - СМИ

Жовква обсудил с советником президента Северной Македонии ситуацию на Донбассе и евроатлантическую поддержку Украины

Кадровые перестановки в СБУ позволят Зеленскому ликвидировать контрабанду и подготовить СБУ к реформе – Подоляк

Андрущенко сменил Баранецкого на посту первого замглавы СБУ - указы

В Малайзии возобновляет работу парламент, отменяют режим ЧП из-за COVID-19

Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА