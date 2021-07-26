США змінюють характер військової місії в Іраку, більше опікуватимуться навчанням персоналу

Роль контингенту США в Іраку змінюється, американські військові приділятимуть більше часу підготовці персоналу і консультацій, заявила в понеділок прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі.

"Справжня заява, яка буде сьогодні, справжня новина сьогодні полягатиме в зміні (характеру - ІФ) місії, і кількість військових в перспективі визначатиметься тим, що потрібно для іншої місії", - сказала вона на брифінгу.

"Йдеться скоріше про те, щоб мати більше можливостей з тренуваннями, консультуванням, ніж у нас були за останні кілька років", - пояснила Псакі.

Вона нагадала, що США і Ірак продовжують стратегічний діалог, і якщо при його запуску американський контингент налічував 9 тис. осіб, то тепер його кількість становить приблизно 2,5 тис.

Раніше в понеділок агентство Associated Press повідомляло з посиланням на неназваних офіційних осіб США, що американський президент Джо Байден і прем'єр Іраку Мустафа аль-Кадімі за підсумками переговорів у Вашингтоні в понеділок мають намір оголосити, що домовилися до кінця 2021 року остаточно завершити американську бойову місію на іракській території.

Очікується, що після завершення бойової місії американські військові в Іраку будуть займатися виключно підготовкою іракських військових. Також у країні залишаться військові радники США.

Раніше в липні прем'єр аль-Кадімі заявив, що іракські війська більше не мають потреби в бойовому сприянні з боку американської армії на території країни, в зв'язку з чим, він має намір обговорити виведення контингенту США з представниками адміністрації Білого дому.