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21:01 26.07.2021

Украина и Израиль согласовывают техническую часть COVID-сертификатов для их дальнейшего взаимного признания

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Представители правительств Украины и Израиля провели очередную встречу по вопросу взаимного признания свидетельств о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Израиле в соцсети Facebook.

«26 июля 2021 при содействии Посольства Украины состоялась онлайн встреча представителей министерств и ведомств Украины и Израиля (технических команд), задействованных в мероприятиях по внедрению «Ковидних сертификатов» для путешествий за границу. Стороны обменялись информацией о состоянии их обработки, в частности приведение технического содержания сертификатов в соответствие с правилами обеих стран и нормами ВОЗ», - говорится в сообщении.

В ходе встречи посол Украины Евгений Корнийчук отметил необходимость скорейшего и безусловного подписания межправительственного соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, что, среди прочего, позволит организовать безопасное посещение Украины израильскими паломниками во время празднования еврейского Нового года Рош ха Шана.

«Проект указанного соглашения ещё в мае был передан израильской стороной на согласование и фактически полностью проработан», - подчеркнул посол.

Посольство Украины находится в тесном контакте с представителями религиозных общин с целью обсуждения и согласования вопросов, связанных с предстоящим паломничеством к могиле Цадика Нахмана в Умань.

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Интерфакс-Украина
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