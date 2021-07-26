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20:51 26.07.2021

Жовква обсудил с советником президента Северной Македонии ситуацию на Донбассе и евроатлантическую поддержку Украины

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Жовква обсудил с советником президента Северной Македонии ситуацию на Донбассе и евроатлантическую поддержку Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел видеоконсультации со специальным советником президента Северной Македонии по вопросам внешней политики Гоце Караяновым, в ходе которых ознакомил собеседника с ситуацией в сфере безопасности на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму.

Как сообщается на сайте Офиса президента, Караянов заверил в неизменности поддержки Северной Македонией суверенитета и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ. Со своей стороны Жовква выразил благодарность македонской стороне за солидарную позицию Северной Македонии на площадках международных и региональных организаций, в частности, традиционную поддержку инициированных Украиной резолюций в рамках ООН.

Замруководителя Офиса президента проинформировал Караянова о ходе подготовки к саммиту Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве, и выразил надежду, что Северная Македония будет представлена на этом мероприятии на высоком политическом уровне.

Собеседники обсудили результаты Брюссельского саммита НАТО, который состоялся 14 июня. Жовква отметил важность подтверждения лидерами государств - членов того, что Украина станет членом НАТО и План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса.

Караянов подчеркнул, что Северная Македония поддерживает евроатлантической интеграции Украины. "В этом вопросе Украина имеет в лице Северной Македонии надежного партнера", - акцентировал он.

Жовква поблагодарил македонскую сторону за действенную поддержку евроатлантической стратегии Украины и отметил важность обмена опытом с Северной Македонией о сотрудничестве с Альянсом, а также по имплементации ПДЧ.

 

Теги: #македония #донбасс #нато
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