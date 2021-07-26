Кадровые перестановки в СБУ позволят Зеленскому ликвидировать контрабанду и подготовить СБУ к реформе – Подоляк

Кадровые перестановки президента Украины Владимира Зеленского в Службе безопасности Украины (СБУ) позволят ликвидировать контрабандные схемы в стране и подготовить сотрудников ведомства к старту реформы, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Для президента принципиально значительно активизировать работу СБУ для того, чтобы, наконец, поставить точку во всех контрабандных схемах. К сожалению, не видели достаточной работы Службы на этом направлении в последнее время. Также среди ключевых причин - необходимость подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона", - заявил Подоляк в комментарии, переданном информационному агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам советника руководителя Офиса президента, "такие кадровые изменения отражают необходимость в эффективной работе СБУ с первого дня проведения реформы".

"Обычно после принятия любого базового закона тратятся еще минимум полгода для адаптации, подготовки изменений, каких-то процедурных моментов. Сейчас Служба должна быть готова с первого дня от старта реформы - чтобы не было паузы в эффективности в новых условиях", - добавил он.

Также Подоляк назвал кадровые решения президента Владимира Зеленского "системным подходом к трансформациям в спецслужбах Украины".