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20:08 26.07.2021

Андрущенко сменил Баранецкого на посту первого замглавы СБУ - указы

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Андрущенко сменил Баранецкого на посту первого замглавы СБУ - указы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых перестановках в руководстве Службы безопасности Украины. Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства.

Руслан Баранецкий был уволен с должности первого заместителя главы СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Обе должности были заняты Сергеем Андрущенко, который до этого занимал должность заместителя главы СБУ.

Кроме того, президент подписал указ об увольнении Василия Малюка с должности первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Также были уволены начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнийчука и начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Теги: #сбу #украина #решения #кадры
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