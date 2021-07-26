События

19:53 26.07.2021

Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование

2 мин читать
Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование

Ускоряющийся рост температур на Земле фактически гарантирует, что человечеству в последующие десятилетия придется иметь дело с более интенсивными периодами аномальной жары, сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на исследование Высшей технической школы Цюриха.

"Главная мысль (исследования - ИФ) состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды", - заявил участник исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, Эрик Фишер.

В ходе работы специалисты установили, что климатические изменения являются не в полной мере учтенной причиной периодов сильной жары. Ученые изучали то, как изменятся характеристики периода аномальной жары длительностью в неделю, вроде того, что недавно наблюдался на Тихоокеанском Северо-Западе США и в Канаде, в зависимости от выбросов парниковых газов.

Согласно исследованию, при сценарии с высокими показателями выбросов газов рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в 2021 - 2050-е годы, а в 2051 - 2080-е годы - от трех до 21 раза чаще. При этом Земля теперь "прогревается" на 0,18 градусов по Цельсию за десятилетие - быстрее, чем наблюдалось в предшествующие 40 лет.

Фишер подчеркнул, что результаты исследования указывают на необходимость скорейшего сокращения выбросов парниковых газов.

Axios в свою очередь отмечает, что работа содержит такие выводы: принимаемые при создании инфраструктуры решения, учитывающие опыт предыдущих температурных рекордов, могут оказаться неэффективны на фоне того, как быстро меняют климат Земли выбросы парниковых газов.

Теги: #жара #прогноз #рекорды
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:04 26.07.2021
В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

12:34 25.07.2021
В Украине ожидается теплая сухая погода, местами дожди и грозы

В Украине ожидается теплая сухая погода, местами дожди и грозы

14:09 22.07.2021
Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021г с 8% до 9,6%

Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021г с 8% до 9,6%

12:22 21.07.2021
В большинстве областей Украины в ближайшие сутки ожидаются дожди

В большинстве областей Украины в ближайшие сутки ожидаются дожди

12:06 17.07.2021
В Украине сохранится жаркая погода, в западных областях пройдут грозовые дожди

В Украине сохранится жаркая погода, в западных областях пройдут грозовые дожди

10:02 16.07.2021
В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта с 10:00

В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта с 10:00

11:49 14.07.2021
Безвиз между Украиной и Китаем реален и необходим для обоюдной туристической и трудовой миграции – эксперт

Безвиз между Украиной и Китаем реален и необходим для обоюдной туристической и трудовой миграции – эксперт

11:37 14.07.2021
В Украине ожидается сухая жаркая погода, местами кратковременные дожди и грозы

В Украине ожидается сухая жаркая погода, местами кратковременные дожди и грозы

10:00 14.07.2021
На въезд в Киев из-за жары вводят ограничение на движение большегрузного транспорта

На въезд в Киев из-за жары вводят ограничение на движение большегрузного транспорта

09:06 12.07.2021
В Киеве ожидается гроза, объявлен 1 уровень опасности

В Киеве ожидается гроза, объявлен 1 уровень опасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Андрущенко сменил Баранецкого на посту первого замглавы СБУ - указы

Правоохранители задержали третьего организатора международного канала поставки героина из Ирана в Украину

Для туристов из Украины открылись уже 14 стран ЕС

Мировая премьера новых фильмов Олега Сенцова и Валентина Васяновича состоится на Венецианском кинофестивале

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии из тяжелой артиллерии, ранены 7 бойцов – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Кадровые перестановки в СБУ позволят Зеленскому ликвидировать контрабанду и подготовить СБУ к реформе – Подоляк

Андрущенко сменил Баранецкого на посту первого замглавы СБУ - указы

В Малайзии возобновляет работу парламент, отменяют режим ЧП из-за COVID-19

Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания "Миллер"

В Одессе найден повешенным патрульный – полиция

В Нью-Йорке с сентября вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для городских работников

Российские наемники на Донбассе с начала суток 10 раз нарушили режим тишины, ранены 7 украинских военных

Семенченко сообщает, что вновь помещен под арест

Правоохранители задержали третьего организатора международного канала поставки героина из Ирана в Украину

Теплотрассу под мостом Патона прорвало во время испытаний – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА