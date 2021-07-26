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19:27 26.07.2021

В Одессе найден повешенным патрульный – полиция

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В Одессе найден повешенным патрульный – полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти патрульного полицейского в Одессе, которого без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в понедельник повешенным на дереве в парке Победы, сообщается на сайте полиции Одесской области.

"Предварительная квалификация произошедшего – самоубийство. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой - самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идёт о замначальника патрульной полиции Измаила.

При этом ранее в Телеграм-канале полиции Одесской области появилось сообщение, что "недавно в социальных сетях и СМИ появилась информация о возможных неправомерных действиях врио заместителя начальника отдела организации несения службы в г.Измаил управления патрульной полиции в Одесской области". "Относительно этих событий было начато служебное расследование. Осуществлялись розыскные мероприятия для установления местонахождения полицейского", - говорится в сообщении.

При этом местное издание "Думская" днем ранее написало, что замначальника управления патрульной полиции города Измаила Иван Митькин несколько дней назад исчез при странных обстоятельствах и перестал выходить на связь. Источники в прокуратуре сообщили изданию, что причиной исчезновения правоохранителя является долг - он одолжил у своих сослуживцев около $300 тыс якобы на закупку урожая зерновых.

В понедельник Митькин был найден повешенным в Одессе: источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что он умер от механической асфиксии: сидел под деревом с петлей на шее, закрепленной на ветке.

Источники:

https://od.npu.gov.ua/news/Informacziya/v-odesi-pravooxoronczi-vstanovslyuyut-obstavini-smerti-patrulnogo/

https://www.facebook.com/odesapolice/posts/4318096898250522

https://dumskaya.net/news/vysokopostavlennyy-patrulnyy-politceyskiy-iz-izm-147902/

https://dumskaya.net/news/v-odesse-obnaruzhili-trup-propavshego-zamnachaln-147968/

Теги: #патрульный #самоубийство #одесса
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