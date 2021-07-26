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18:23 26.07.2021

Российские наемники на Донбассе с начала суток 10 раз нарушили режим тишины, ранены 7 украинских военных

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Российские наемники на Донбассе с начала суток 10 раз нарушили режим тишины, ранены 7 украинских военных

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 26 июля, 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов, под Авдеевкой позиции подразделений ОС были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Под Причепиловкой применялись ручные противотанковые гранатометы.

В направлении села Галициновка применялась артиллерия калибра 122 мм, под Опытным – минометы калибра 82 мм, под Старогнатовкой – артиллерия калибра 122 мм и минометы калибров 120 мм и 82 мм.

В районе населенного пункта Пивденне враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Под Водяным, что на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней тяжести, пятерых - удовлетворительное.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

Теги: #оос
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