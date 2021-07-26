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16:45 26.07.2021

Теплотрассу под мостом Патона прорвало во время испытаний – КГГА

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Теплотрассу под мостом Патона прорвало во время испытаний – КГГА

Повреждение магистральной теплотрассы, проходящей под мостом имени Патона в Киеве, обнаружили и локализовали в понедельник в 12:26, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Это произошло во время плановых гидравлических испытаний, проводимых ежегодно в межотопительный период. Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов", - говорится в сообщении.

В КГГА "Испытания сетей на гидравлическую прочность предусмотренные Правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 №620/378. С их помощью выявляют слабые места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон. В прошлом году благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в начале марта 2020 года на теплотрассе, проходящей по мосту Патона, произошел прорыв, из-за чего 200 домов на два дня остались без централизованного отопления и горячего водоснабжения

Мост им.Патона введен в эксплуатацию в 1953 году и до 1965 года был единственным автомобильным переходом через р.Днепр в черте Киева. По нему проходит международная трасса Е95, несколько троллейбусных и автобусных маршрутов. Магистральный трубопровод под мостом построен в 1962 году, он обеспечивает теплом около 200 многоэтажных жилых домов на жилмассивах Русановка и Березняки.

Теги: #мост_патона
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