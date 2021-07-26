"Укрзализныця" в августе откроет реконструированную ж/д платформу на станции "Святошин" в Киеве

АО "Укрзализныця" (УЗ) в августе планирует завершить реконструкцию железнодорожной платформы на станции "Святошин", работы проводятся в рамках проекта "Большое строительство" City Express.

Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, в ходе реконструкции на станции будет построена новая высокая платформа с накрытием, обеспечена доступность для всех категорий маломобильного населения, установлены турникеты и автоматы для покупки билетов на пригородные поезда.

"Станция "Святошин" - крупный транспортный хаб, обслуживающий около полумиллиона жителей Киева, проживающих на Борщаговке, в Академгородке, на Нивках, в Святошино, и пассажиров, следующих из Тетеревского направления: Ирпеня, Бучи, Немешаево, Ворзеля и Коростеня. Расположение железнодорожной станции "Святошин" позволяет удобно пересаживаться на другой общественный транспорт, в том числе метрополитен, по принципу "сухие ноги". Поэтому сверхважно развивать этот транспортный узел, делать его максимально комфортным", - цитирует пресс-служба и. о. главы правления компании Ивана Юрика.

Он отметил, что система турникетов на станции должна решить вопрос безбилетного проезда, учета льготников для последующих взаиморасчетов с местными властями и увеличить поступления от перевозок в пригородном сообщении.

"В дальнейшем такие системы мы установим на других станциях и вокзалах страны", - сказал Юрик.

Кроме того, на станции "Святошин" будет установлена современная система освещения, оповещения, видеонаблюдения и безопасности.

По словам руководителя УЗ, в следующем году планируется начать реконструкцию еще ряда платформ. В частности, на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский" на месте низких планируется возвести высокие посадочные платформы.

"Такие платформы удобны для пассажиров и приспособлены для инклюзивных поездов, имеющих пандусы для людей с инвалидностью", - резюмировал руководитель "Укрзализныци".

Последняя реконструкция станции "Святошин" проводилась в 1977 году.