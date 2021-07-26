Массажистка из Чернигова уведомлена о подозрении в убийстве по неосторожности

Прокурор Черниговской окружной прокуратуры согласовал уведомление о подозрении массажистке - жительнице Чернигова, 1972 г. р., которая подозревается в убийстве по неосторожности.

"Установлено, что подозреваемая по месту проживания во время массажа тела ладонями обеих рук сделала потерпевшей резкий поворот шейного отдела позвоночника, вследствие чего нанесла последней телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе", - сообщает Черниговская областная прокуратура.

В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз. Согласно выводам, вышеуказанные телесные повреждения, нанесенные подозреваемой, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей в неврологическом отделении одной из больниц Чернигова.