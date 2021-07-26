События

15:14 26.07.2021

Массажистка из Чернигова уведомлена о подозрении в убийстве по неосторожности

1 мин читать
Массажистка из Чернигова уведомлена о подозрении в убийстве по неосторожности

Прокурор Черниговской окружной прокуратуры согласовал уведомление о подозрении массажистке - жительнице Чернигова, 1972 г. р., которая подозревается в убийстве по неосторожности.

"Установлено, что подозреваемая по месту проживания во время массажа тела ладонями обеих рук сделала потерпевшей резкий поворот шейного отдела позвоночника, вследствие чего нанесла последней телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе", - сообщает Черниговская областная прокуратура.

В ходе досудебного следствия проведен ряд судебных экспертиз. Согласно выводам, вышеуказанные телесные повреждения, нанесенные подозреваемой, имеют причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей в неврологическом отделении одной из больниц Чернигова.

Теги: #массаж #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:19 24.07.2021
В Луганской области оперативники раскрыли двойное убийство почти двадцатилетней давности

В Луганской области оперативники раскрыли двойное убийство почти двадцатилетней давности

12:57 20.07.2021
В Днепропетровской области задержали пациента психиатрической больницы, убившего санитара при побеге

В Днепропетровской области задержали пациента психиатрической больницы, убившего санитара при побеге

10:15 20.07.2021
В Луцке задержали мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери

В Луцке задержали мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери

06:43 19.07.2021
Под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медработника и сбежал, объявлен план-перехват

Под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медработника и сбежал, объявлен план-перехват

20:27 14.07.2021
Под Коростенем найден убитым подросток, в убийстве подозревается 15-летняя девушка

Под Коростенем найден убитым подросток, в убийстве подозревается 15-летняя девушка

06:53 09.07.2021
В убийстве президента Моиза замешаны колумбийцы и американцы - власти Гаити

В убийстве президента Моиза замешаны колумбийцы и американцы - власти Гаити

19:32 07.07.2021
Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

13:38 07.07.2021
Убит президент Гаити

Убит президент Гаити

17:41 22.06.2021
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и поджоге дома в Белогородке Киевской области

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и поджоге дома в Белогородке Киевской области

12:38 15.06.2021
Правоохранители предотвратили заказное убийство бизнесмена из Сербии - Офис генпрокурора

Правоохранители предотвратили заказное убийство бизнесмена из Сербии - Офис генпрокурора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мировая премьера новых фильмов Олега Сенцова и Валентина Васяновича состоится на Венецианском кинофестивале

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии из тяжелой артиллерии, ранены 7 бойцов – штаб ООС

Подавший сигнал бедствия самолет Belavia Минск - Анталья экстренно сел в Домодедово

Самолет Belavia после подачи сигнала бедствия запросил экстренную посадку в Москве

В Украине за сутки зафиксировано 213 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 170 человек, 2 летальных случая

ПОСЛЕДНЕЕ

На хищении десятков тонн горючего разоблачили чиновников "Укрзализныци" в Ровенской области

Экстренное заседание ТКГ из-за обстрела украинских позиций на Донбассе маловероятно из-за отпусков ряда представителей ОБСЕ - Арестович

Власти Ирландии ослабили ограничения на работу ресторанов, кафе и пабов

Роскомнадзор заблокировал сайты Навального и его соратников

Киевский апелляционный суд оставил Мангера и Левина под стражей

Дорожники в 2021г отремонтируют трассу к санаторию "Березовские минеральные воды" в Харьковской области

Мировая премьера новых фильмов Олега Сенцова и Валентина Васяновича состоится на Венецианском кинофестивале

В ходе вступительной кампании 2021 года подано более 1 млн заявлений на бакалавриат

В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

На Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли стоимостью 300 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА