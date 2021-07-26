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16:08 26.07.2021

На хищении десятков тонн горючего разоблачили чиновников "Укрзализныци" в Ровенской области

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На хищении десятков тонн горючего разоблачили чиновников "Укрзализныци" в Ровенской области

Правоохранители Ровенской области разоблачили работников ровенского филиала "Львовской железной дороги" АО "Укрзализныця" по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в понедельник.

"По данным следствия, группа чиновников систематически разворовывала горюче-смазочные материалы государственного предприятия. Они дважды в день - утром и вечером откачивали из маневровых тепловозов топливо. Таким образом присваивалось от 15 до 30 тонн ежемесячно, которые работники реализовывали. По результатам проведенных негласных следственных действий, в форме контроля за совершением преступления в виде оперативной закупки, у них приобретено 200 литров похищенного топлива", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители задержали пятерых должностных лиц предприятия в порядке ст. 208 УПК Украины при хищения горюче-смазочных материалов. Сейчас задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

"Проведено более 30 санкционированных обысков в помещениях предприятия и по месту жительства должностных лиц. Изъято более 1400 литров дизельного топлива, канистры с остатками горючего, средства для его откачки, 5 автомобилей, которые использовались для перевозки похищенного топлива, мобильные телефоны, денежные средства в разной валюте, банковские карты, черновые записи", - сообщают в прокуратуре.

Там добавляют, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Ровенским районным управлением полиции Главного управления Нацполиции в Ровенской области, оперативное сопровождение - Управлением стратегических расследований в Ровенской области ДСР Нацполиции Украины при взаимодействии с Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".

В свою очередь пресс-служба "Укрзализныци" уточнила, что хищением горючего занимались сотрудники локомотивного депо. Ежемесячно они реализовывая "товар", получая от 500 тыс. до 1 млн грн "прибыли". Средства распределялись между участниками группировки.

По данным УЗ, четырем лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному участнику - домашний арест.

"Укрзализныця" поддерживает действия правоохранителей в их борьбе с коррупцией. Компания способствует всем следственным действиям для искоренения фактов коррупции и системного предотвращения коррупционных деяний в будущем", - сообщила пресс-служба компании.

Теги: #укрзализныця #хищения #ровенская_область
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