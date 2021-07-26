В ходе вступительной кампании 2021 года подано более 1 млн заявлений на бакалавриат

В ходе вступительной кампании 2021 года зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов поступающих на бакалавриат, подано 1 млн 85 тыс. 679 заявлений, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Завершился прием заявлений и документов для поступающих на образовательные степени бакалавра, сквозного магистра и магистра (на основе степени бакалавра). По данным государственного предприятия "ИнфоРесурс", зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов поступающих на бакалавриат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году. Подано 1 млн 85 тыс. 679 заявлений, что почти на 7% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Для поступления на магистратуру поступающими создано 64 тыс. 873 электронных кабинета - это почти на 6% больше, чем в 2020 году, и подано 166 тыс. 534 заявления - это почти на 7% больше, чем в прошлом году.

"Самыми популярными университетами среди будущих бакалавров, поступающих на основе полного общего среднего образования, остались Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47 326) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (46 235)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самые популярные специальности бакалавриата по количеству поданных заявлений: филология – 76 371; право – 67 720; компьютерные науки - 66 123; менеджмент – 62 227; среднее образование - 44 136; инженерия программного обеспечения - 43 618; журналистика – 43 215; психология – 39 529; экономика - 37 464; маркетинг – 36 080.

Среди будущих магистров на основе степени бакалавра популярные высшие учебные заведения: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (11 483 поданы заявления), Национальный университет "Львовская политехника" (7 738) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (7 061).

Наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности: право – 23 404; менеджмент – 11 701; среднее образование – 9 280; филология – 8 528; компьютерные науки – 8 511; психология – 6 373; экономика – 5 845; финансы, банковское дело и страхование – 5 624; публичное управление и администрирование – 4 850; компьютерная инженерия – 4 058.

Обнародование рейтинговых списков в учреждения высшего образования на степени бакалавра и сквозного магистра состоится не позднее 28 июля. А для будущих магистров на основе бакалавра (магистра/специалиста) на места за средства бюджета такие списки будут обнародованы не позднее 2 августа.