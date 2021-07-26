События

13:04 26.07.2021

В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

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В Украине ожидается жаркая и сухая погода, местами кратковременные дожди и грозы

В ближайшие сутки вследствие перемещения теплого воздуха с юго-запада Европы в Украину вернется жара, в большинстве областей будет сухо, лишь в западной части ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 27 июля, в западных, днем и в Житомирской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на западе страны на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°; днем 28-33°, в южной части до 35°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 19-24°.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с.Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 июля самая высокая температура днем (+37,1°) была в 1909 году, самая низкая ночью (+7,8°) в 1898 году.

В среду, 28 июля, в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на западе и севере страны на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, на юге страны 18-23°, днем 30-35°, в западных и северных областях 26-31°.

В Киеве в среду кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Утром 26 июля температура воды была в Черном и Азовском морях была в пределах 24-26°, в Днепре вблизи Киева 25°.

Теги: #погода #прогноз
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