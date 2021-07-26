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12:58 26.07.2021

На Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли стоимостью 300 млн грн

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На Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли стоимостью 300 млн грн

На территории Чаплынской территориальной громады (Херсонская обл.) обнаружили посев конопли, площадь которого составляла около 1 гектара земли, а стоимость – около 300 млн грн, сообщает пресс-служба полиции Херсонщины в понедельник.

"Наркоплантация тщательно ухаживалась и охранялась. Сейчас в условиях изолятора временного содержания находятся четыре участника группы, причастной к выращиванию наркорастений. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего правоохранители изъяли из наркоплантации 34,7 тысяч кустов наркосодержащих растений.

"Наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка. Растения, которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Вдоль рядов с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков. С целью заблаговременного выявления появления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, круглосуточно осуществлял наблюдение за земельным участком", - сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап.

Уточняется, что в ходе первоочередных следственных действий полицейские задержали четырех граждан в возрасте от 26 до 57 лет, которые обоснованно подозреваются в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений, которые оцениваются в сумму более 300 млн грн.

"Сейчас подозреваемые в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины находятся в изоляторе временного содержания", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины, продолжаются необходимые следственно-розыскные мероприятия.

"Устанавливаются владелец земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации наркосырья. Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей", - резюмируют в полиции.

 

Теги: #херсонская_область #конопля
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