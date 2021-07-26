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12:56 26.07.2021

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии из тяжелой артиллерии, ранены 7 бойцов – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии из тяжелой артиллерии, ранены 7 бойцов – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе в понедельник, 26 июля, нарушили режим прекращение огня и обстреляли позиции украинской армии из запрещенного минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения, в результате чего 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней степени тяжести, пять – удовлетворительное", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

Под обстрел вражеской артиллерии попали украинские защитники в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Они открыли ответный огонь в сторону российских наемников.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - подчеркивают в штабе ООС.

Теги: #ранения #оос #обстрел
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