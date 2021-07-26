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12:21 26.07.2021

Мэр Запорожья обратился к Разумкову из-за "игнорирования" депутатами сессий горсовета

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Мэр Запорожья обратился к Разумкову из-за "игнорирования" депутатами сессий горсовета

Мэр Запорожья Владимир Буряк обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову в связи с непосещением больше месяца сессий городского совета депутатами от "Слуги народа", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности", "Новой политики" и "Партии Шария".

"Сегодня обратился к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову по поводу игнорирования депутатами сессий горсовета. Больше месяца представители "Слуги народа", "ОПЗЖ", "Европейской солидарности", "Новой политики" и "Партии Шария" не приходят на заседания, а, следовательно, не выполняют нормы закона Украины "О статусе депутатов местных советов", который обязывает их участвовать в пленарных заседаниях для рассмотрения социально важных вопросов", - написал мэр на странице в Facebook.

Вместе с тем, как подчеркнул Буряк, отказ от выполнения своих обязанностей является основанием для досрочного прекращения полномочий депутатов.

"Запорожье ждет ответной реакции от Верховной Рады, ведь сейчас город находится в заложниках тех, кто никак не наиграется в политику!" - говорится в сообщении.

Теги: #буряк #разумков #запорожье #горсовет
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