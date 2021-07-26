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11:41 26.07.2021

Зеленский утвердил новое положение о советнике президента Украины

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Зеленский утвердил новое положение о советнике президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил положение о советнике президента Украины.

Соответствующий документ №309/2021 вместе с указанным положением был обнародован на сайте главы государства в понедельник.

Как отмечается в положении, должность советника президента Украины относится к должностям патронатной службы президента, а кандидат на неё назначается и увольняется непосредственно главой государства. Советник подчиняется непосредственно президенту.

"Советник президента Украины назначается на срок полномочий президента Украины и осуществляет свои обязанности на постоянной основе или на общественных началах (вне штата Офиса президента Украины). Полномочия советника президента Украины прекращаются по собственному желанию, по решению президента Украины, в том числе в связи с окончанием полномочий президента Украины", - говорится в документе.

В нем отмечается, что советник президента также может быть уволен с должности в случаях, предусмотренных законодательством о труде или законодательством в сфере предотвращения коррупции.

Советник президента в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами президента Украины, Кабинета министров Украины, распоряжениями руководителя Офиса президента Украины, приказами руководителя аппарата Офиса президента Украины, а также указанным положением.

"Основными задачами советника президента Украины является разработка и внесение в установленном порядке предложений президенту Украины относительно осуществления полномочий главы государства в соответствующей сфере", - подчеркивается в положении.

В нем отмечается. что в соответствии с возложенными задачами советник главы государства анализирует политические, социально-экономические и другие процессы, происходящие в Украине и за ее пределами, и по результатам такого анализа готовит и подает предложения по определению приоритетных направлений развития государства и общества в соответствующей сфере, осуществляет мониторинг информационного пространства Украины, готовит предложения по обеспечению соблюдения прав граждан в информационной сфере и свободы деятельности средств массовой информации.

Советник президента также осуществляет анализ нормативно-правовых актов, подает в установленном порядке предложения по их усовершенствованию и привлекается к изучению предложений и предоставлению консультаций по вопросам стратегического характера, касающихся сферы реализации национальных интересов и сохранения национальных ценностей Украины, определения их приоритетности и оптимизации, подготовке проектов актов президента Украины, экспертизе законов, поступивших на подпись главе государства, проектов законов Украины, которые предлагаются для внесения президентом Украины на рассмотрение Верховной рады Украины в порядке законодательной инициативы и другое.

Кроме того, советник главы государства участвует в сотрудничестве с научными учреждениями, аналитическими центрами и представительствами иностранных государств и международных организаций в Украине по вопросам, относящимся к его компетенции, сотрудничает в соответствии с распределением обязанностей с консультативными, совещательными органами, созданными президентом Украины, обеспечивает согласованность их деятельности и в определенных случаях возглавляет такие органы, а также осуществляет по поручению президента Украины взаимодействие с министерствами, другими центральными и местными органами исполнительной власти, а также представителями других государственных органов, учреждений и организаций в соответствующей сфере.

Указом об утверждении положения о советнике президента Украины Зеленский также аннулировал указ президента Украины от 12 ноября 2014 № 870 "О Советнике президента Украины".

Теги: #президент #советник #положение
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