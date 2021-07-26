В Винницкой области произошло столкновение легковушки с грузовиком, погибли два человека

В Винницкой области 25 июля произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, в результате погиб водитель легковушки и его 15-летний сын, еще один подросток попал в больницу с переломом голени, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области в понедельник.

"По предварительной информации следствия, 45-летний киевлянин во время обгона, не выбрав безопасную скорость и дистанцию, допустил столкновение с грузовиком "САЗ 3517". В результате аварии водитель легковушки и его несовершеннолетний сын от полученных повреждений погибли на месте происшествия. Еще один пассажир Mercedes - 17-летний подросток с переломом голени госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы", - говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

"В рамках открытого уголовного производства следователем назначено проведение ряда экспертиз, по результатам которых будут установлены причины этого ДТП", - резюмируют в полиции.