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11:08 26.07.2021

К "олимпийскому" Токио приближается тайфун

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К "олимпийскому" Токио приближается тайфун

Тайфун "Непартак" приближается со стороны Тихого океана к северо-востоку Японии, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на японские метеорологические службы.

Согласно прогнозу, тайфун может достигнуть японского побережья во вторник и принести сильные дожди, ветер, а также - вызвать высокие волны.

Синоптики не исключают, что стихийное бедствие затронет и Токио, где проходят летние Олимпийские игры.

Между тем, организаторы игр в Токио заявили, что пока планируют проведение почти всех запланированных на вторник соревнований в соответствии с расписанием. Перенесены лишь соревнования по гребле и стрельбе из лука.

В японской метеорологической службе в свою очередь предупредили о возможных сходах оползней и наводнениях из-за ожидаемых ливней.

В настоящее время "Непартак" движется в Тихом океане со скоростью около 35 км/ч, приближаясь к Японии.

Теги: #япония #тайфун
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