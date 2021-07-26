Мамедов увольняется с должности замгенпрокурора и из органов прокуратуры - юркомпания

В юридической компании "Миллер" заявляют, что Гюндуз Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора, поскольку руководство Офиса генерального прокурора создало для него сложные условия работы и блокирует выполнение им своих должностных обязанностей.

"Руководство Офиса генерального прокурора сознательно создало сложные условия работы и всячески блокирует выполнение Мамедовым своих должностных обязанностей, систематически осуществляя давление на него, что полностью нивелирует основополагающие принципы независимости прокурора", - говорится в сообщении, размещенном на странице компании в Facebook в понедельник.

В юркомпании подчеркнули, что ранее Мамедова "лишили управления Департаментом по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта и Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, досрочно прекратили доступ к гостайне (действовал до августа), сократили должность заместителя генпрокурора и нарушили ряд дисциплинарных и уголовных производств".

"Законных оснований для увольнения нашего клиента нет, поэтому активно используется дискредитационная информационная кампания. К кампании по давлению на независимого прокурора присоединилась и СБУ, которое использует инструмент прекращения допуска к гостайне с целью ограничения выполнения им своих полномочий", - подчеркнули юристы.

Кроме того, в юркомпании добавили, что "Мамедов - один из прокуроров, не имеющий за свою профессиональную карьеру коррупционного шлейфа, а его эффективность, принципиальность и независимость, которая закреплена законодательством, являются реальными основаниями давления для дальнейшего увольнения".

"Итак, оставаться в должности без возможностей выполнения своих полномочий неприемлемо для нашего клиента. Именно поэтому Гюндуз Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры принял решение об отставке", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 1 июля Венедиктова подписала приказ о внесении изменений в распределение обязанностей между руководителями Офиса генпрокурора. Документ обнародован на сайте Офиса генпрокурора.

Согласно приказу №214 от 30 июня 2021 года, руководство Департмаентом надзора в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, передано лично Венедиктовой.

29 июня был подписан приказ, которым руководство расследованиями дел, связанных с вооруженным конфликтом, передавалось Якубовскому. Ранее "департамент войны" курировал замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

В кураторстве Мамедова остается расследование дел Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию, а также взаимодействие с тренинговым центром прокуроров.

Юристы компании "Миллер" считают политически мотивированным отстранение от исполнения обязанностей заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова и намерены доказать безосновательность лишения его доступа к гостайне, что стало основанием для отстранения.