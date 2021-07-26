За неделю в Украине ликвидировали более 1500 пожаров – ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 19 по 25 июля) в Украине ликвидировали 1533 пожара, в результате которых погибло 12 человек, убытки составили около 4 млн 824 тыс. грн, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в понедельник.

"Ликвидировано 1533 пожара, спасено на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 363 зданий и 36 ед. техники. На пожарах погибло 12 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 824 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Указано, что в течение недели всего зарегистрировано 2 тыс. 145 чрезвычайных событий, которые обеспечены реагированием подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате предпринятых мер спасено 60 человек.

Кроме того, спасатели предупреждают о высоком уровне пожарном опасности в ряде областей.

"По данным Украинского гидрометеорологического центра, 26-27 июля в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - подчеркивают в ГСЧС.