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10:02 26.07.2021

В Алматы с 26 июля вводится локдаун выходного дня

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В Алматы с 26 июля вводится локдаун выходного дня

В Алматы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, связанным с распространением "дельта" штамма, с 26 июля ужесточаются карантинные ограничения.

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Согласно документу, вводится запрет на работу в выходные и праздничные дни для кафе, ресторанов и других объектов общественного питания, независимо от участия в проекте "Ashyq". В будние дни участникам проекта можно работать с 7:00 до 20:00 при заполняемости не более 50%, не участникам - с 7:00 до 17:00.

Также под запретом будет функционирование в выходные дни бассейнов, аквапарков, фитнес-центров, театров и кинотеатров, концертных залов, боулинга, цирка, караоке, компьютерных клубов, бильярдных, выставок.

Открытые и крытые рынки, ТРЦ и торговые дома по выходным дням работать не будут, а по будням им разрешен режим с 7:00 до 20:00. Продовольственные магазины и минимаркеты будут работать в штатном режиме.

ЦОНы, банки и отделения "Казпочты" будут работать только по будням по предварительной записи.

Теги: #алматы #локдаун #выходные
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