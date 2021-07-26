В Китае зафиксировали самый высокий с января прирост новых случаев COVID-19

В Китае за минувшие сутки выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в понедельник азиатские СМИ.

Отмечается, что это рекордно высокий показатель заболеваемости в стране с января 2021 года.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в провинции Цзянсу, административным центром которой является Нанкин.

В Нанкине в воскресенье приступили ко второму раунду тестирования на коронавирус всех 9 млн местных жителей. Ранее в одном из городских округов объявили о повышенном уровне опасности из-за COVID-19.

За время пандемии в Китае выявили 92,6 тыс. случаев заражения COVID-19, около 4,6 тыс. из них имели летальный исход. Именно в этой стране выявили первые известные медикам случаи заболевания данной коронавирусной инфекцией.