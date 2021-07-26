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09:50 26.07.2021

В ДТП во Львовской области пострадали шесть человек, из них - четверо детей

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В ДТП во Львовской области пострадали шесть человек, из них - четверо детей

Шестеро человек, из которых четверо – дети, пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев-Чоп во Львовской области, сообщает пресс-служба управления Патрульной полиции во Львовской области.

По данным пресс-службы, авария произошла в понедельник утром возле села Розвадов: столкнулись автомобили "Хонда" и "Шкода".

Вследствие аварии усложнено движение на участке трассы - "тянучка" достигает километра в обе стороны.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.

Теги: #дтп #львовская_область
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