В ДТП во Львовской области пострадали шесть человек, из них - четверо детей

Шестеро человек, из которых четверо – дети, пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев-Чоп во Львовской области, сообщает пресс-служба управления Патрульной полиции во Львовской области.

По данным пресс-службы, авария произошла в понедельник утром возле села Розвадов: столкнулись автомобили "Хонда" и "Шкода".

Вследствие аварии усложнено движение на участке трассы - "тянучка" достигает километра в обе стороны.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.