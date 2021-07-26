Разумков предлагает создать комиссию по определению "олигархов"

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предлагает создать комиссию при Национальном агентстве по предупреждению коррупции для определения перечня лиц, имеющих чрезмерное влияние и значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), сообщила пресс-служба аппарата Рады.

"На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК. Я подавал соответствующие правки. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, не потребует дополнительных расходов на свою деятельность. Организационный процесс работы комиссии фактически будет обеспечиваться НАПК", - сказал Разумков в эфире канала "Украина 24".

По его словам, чтобы избежать конфликта интересов, не Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а независимый орган должен определять перечень "олигархов".

Разумков отметил свою поддержку идеи декларирования чиновниками встреч с представителями бизнеса, заложенной в законопроекте президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации.

"Но и здесь все должно быть прозрачно. Чтобы никто не мог упрекнуть представителям власти, прописали то под себя. Если мы запускаем такой механизм, то он должен прийти постоянно", - подчеркнул спикер.

Разумков также сообщил, что подано 1230 поправок ко второму чтению законопроекта.

По его мнению, еще необходимо принять некоторые другие инициативы для урегулирования отношений между властью и бизнесом, в частности, о лоббировании и антитрастовое законодательство, выполнять функцию борьбы с монополиями.

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля приняла за основу законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).