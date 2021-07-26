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08:47 26.07.2021

Разумков посетит Николаевскую и Одесскую область с рабочим визитом

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Разумков посетит Николаевскую и Одесскую область с рабочим визитом

Спикер парламента Дмитрий Разумков с трехдневным рабочим  визитом посетит Одесскую и Николаевскую области.

Как сообщает пресс-служба аппарата Рады, 28 июля Разумков в Николаеве посетит завод "Экватор", Николаевскую астрономическую обсерваторию и ознакомится с производственными мощностями одного из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортеров - ООО СП "Нибулон".

Во время поездки в Одесску спикер Рады посетит "Морской торговый порт Южный" и Балтскую городскую территориальную громаду, где ознакомится с современным состоянием развития общества и опытом привлечения инвестиций, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Также в Одессе Разумков познакомится с работой общества с дополнительной ответственностью "ИнтерХим" и деятельностью военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Также глава парламента примет участие в Украинском муниципальном форуме и встретится с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером.

Теги: #разумков #одесса #украина #визит
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