Разумков посетит Николаевскую и Одесскую область с рабочим визитом

Спикер парламента Дмитрий Разумков с трехдневным рабочим визитом посетит Одесскую и Николаевскую области.

Как сообщает пресс-служба аппарата Рады, 28 июля Разумков в Николаеве посетит завод "Экватор", Николаевскую астрономическую обсерваторию и ознакомится с производственными мощностями одного из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортеров - ООО СП "Нибулон".

Во время поездки в Одесску спикер Рады посетит "Морской торговый порт Южный" и Балтскую городскую территориальную громаду, где ознакомится с современным состоянием развития общества и опытом привлечения инвестиций, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Также в Одессе Разумков познакомится с работой общества с дополнительной ответственностью "ИнтерХим" и деятельностью военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Также глава парламента примет участие в Украинском муниципальном форуме и встретится с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером.