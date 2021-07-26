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07:49 26.07.2021

Российские наемники на Донбассе с начала суток три раза нарушили режим тишины

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Российские наемники на Донбассе с начала суток три раза нарушили режим тишины

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"По состоянию на 7:00 утра 26 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. С начала этого периода боевых потерь среди украинских защитников вследствие враждебных обстрела нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

Вблизи Песков противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов. У Авдеевки наемники обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Причепиловки обстреляли украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.

За прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции ОС зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Неподалеку Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского враг обстреливал позиции из автоматических станковых гранатометов. У Нью-Йорка 4 раза открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов. В направлении Причепиловки наемники трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Южного осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой - боевую травму. Воины находятся в военном госпитале в состоянии средней тяжести.

Теги: #оос #сводка #украина
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