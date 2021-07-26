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06:55 26.07.2021

Байден обещал Афганистану более $3 млрд на обеспечение безопасности

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Байден обещал Афганистану более $3 млрд на обеспечение безопасности

Президент США Джо Байден в телефонной беседе с президентом Афганистана Ашрафом Гани подтвердил готовность продолжить поддержку афганским силам безопасности, на эти цели в 2022 финансовом году администрация запросила у Конгресса $3,3 млрд.

"Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов продолжать оказывать поддержку афганским силам безопасности в сфере самообороны", - сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что на 2022 финансовый год у Конгресса на эти цели запрошено $3,3 млрд. Из них приоритетными являются: $1 млрд на обеспечение ВВС Афганистана, $1 млрд - на снабжение афганских сил топливом, боеприпасами и запасными частями, $700 млн - на выплаты заработной платы афганским военнослужащим.

Президент также запросил у Конгресса дополнительно $364 млн на развитие и другую негуманитарную помощь Афганистану по линии Госдепартамента и Агентства США по международному развитию, отметил Белый дом.

Байден и Гани "согласились с тем, что нынешнее наступление талибов прямо противоречит заявлениям движения о поддержке урегулирования конфликта путем переговоров", говорится в сообщении.

"Лидеры обсудили важность объединения афганцев для поддержки общих интересов в области безопасности и мира, президент Байден подчеркнул, что США продолжат дипломатическое участие в достижении прочного и справедливого политического урегулирования в стране", - подчеркнул Белый дом.

Теги: #афганистан #сша #помощь #безопасность
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