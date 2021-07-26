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05:18 26.07.2021

Президент Мексики предложил создать аналог Евросоюза для стран Латинской Америки

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предлагает создать для стран Латинской Америки аналог Европейского союза, передает издание Xinhuanet.

"Модель, навязанная более двух веков назад, исчерпала себя; у нее нет будущего. Сделать нечто подобное Европейскому союзу, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности", - цитирует издание слова Лопеса Обрадора.

Он призвал Организацию американских государств стать по-настоящему автономным органом, "не слугой кого-либо, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликтах в вопросах прав человека и демократии".

Теги: #президент #ес #латамерика #мексика
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