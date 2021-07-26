Президент Мексики предложил создать аналог Евросоюза для стран Латинской Америки
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предлагает создать для стран Латинской Америки аналог Европейского союза, передает издание Xinhuanet.
"Модель, навязанная более двух веков назад, исчерпала себя; у нее нет будущего. Сделать нечто подобное Европейскому союзу, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности", - цитирует издание слова Лопеса Обрадора.
Он призвал Организацию американских государств стать по-настоящему автономным органом, "не слугой кого-либо, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликтах в вопросах прав человека и демократии".