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05:16 26.07.2021

В Киеве полицейские обнаружили водителей маршруток в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, их отстранили от вождения

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Полицейские в Киеве обнаружили двух водителей маршруток в состоянии наркотического опьянения, их отстранили от управления транспортными средства, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"Патрульные отдела безопасности дорожного движения во время проведения профилактических мероприятий по проверке пассажирского транспорта, обнаружили двух водителей в состоянии возможного опьянения. Оба водителя отстранили от управления", - говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе, н улице Стройиндустрии инспекторы проверили автобус Стрый-Авто. Во время общения с водителем полицейские обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался.

Другого нарушителя патрульные остановили на улице Малиновского. Водитель автобуса Богдан осуществлял перевозку пассажиров с признаками алкогольного опьянения. От проверки на драгер нарушитель также отказался.

Полицейские составили на них протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч. 9 ст. 133-1 (Перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра) КоАП. Об инцидентах проинформировали перевозчика.

 

Теги: #киев #украина #водители #опьянение
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