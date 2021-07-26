События

02:55 26.07.2021

Армия Израиля нанесла удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа

1 мин читать

Истребители ВВС Израиля атаковали военную базу, на которой располагался ряд зданий, используемых членами ХАМАС, сообщила армия обороны Израиля.

"В ответ на воздушные шары с зажигательными устройствами, запущенные в сторону Израиля, мы нанесли удар по военной базе ХАМАС, содержащей инфраструктуру и средства, используемые для террористической деятельности", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере армии обороны Израиля.

Уточняется, что данная база находилась недалеко от гражданских объектов в Газе, в том числе от школы.

"Мы будем продолжать реагировать на любые попытки террора со стороны Газы", - отметили израильские военные.

Израильские СМИ сообщили в воскресенье, что три пожара были потушены в округе Эшколь на границе с сектором Газа. Отмечалось, что все три пожара были результатом взрыва шаров с зажигательными устройствами, запущенными из сектора Газа.

Теги: #авиаудар #израиль_газа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:00 18.05.2021
Посольство Украины совместно с международными партнерами принимает меры по организации эвакуации украинцев из Сектора Газа

Посольство Украины совместно с международными партнерами принимает меры по организации эвакуации украинцев из Сектора Газа

10:01 17.05.2021
Порядка 60 ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа за ночь

Порядка 60 ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа за ночь

21:03 12.05.2021
Палестинцы из Газы второй вечер подряд запускают ракеты в сторону Тель-Авива

Палестинцы из Газы второй вечер подряд запускают ракеты в сторону Тель-Авива

19:26 11.05.2021
Израиль сообщает о новой масштабной операции против боевиков из Газы

Израиль сообщает о новой масштабной операции против боевиков из Газы

02:39 03.08.2020
Израиль перехватил выпущенную из сектора Газа ракету

Израиль перехватил выпущенную из сектора Газа ракету

15:08 28.02.2020
Авиаудар по Идлибу показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира – министр обороны Украины Загороднюк

Авиаудар по Идлибу показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира – министр обороны Украины Загороднюк

07:12 15.01.2020
Сирия обвинила Израиль в нанесении удара по авиабазе на сирийской территории

Сирия обвинила Израиль в нанесении удара по авиабазе на сирийской территории

10:47 19.07.2019
Турция нанесла авиаудар по целям в Иракском Курдистане

Турция нанесла авиаудар по целям в Иракском Курдистане

06:09 27.02.2019
США призвали Индию и Пакистан к сдержанности, чтобы не допустить эскалации напряженности в отношениях

США призвали Индию и Пакистан к сдержанности, чтобы не допустить эскалации напряженности в отношениях

21:10 22.07.2018
ВВС Израиля обстреляли сирийский военный объект в городе Масьяф

ВВС Израиля обстреляли сирийский военный объект в городе Масьяф

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили условия перемирия, ранен украинский военнослужащий

В Полтавской области легковушка попала под грузовик, четыре человека погибли

В Украине за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 159 человек, 12 летальных случаев

Российские наемники на Донбассе размещают вооружения с нарушениями линии отведения - ОБСЕ

Заместителю председателя Харьковского облсовета избрана мера пресечения

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Туниса отправил премьера в отставку и приостановил работу парламента

В Молдове пройдет заседание нового парламента республики

Байден и Харрис не приедут в Киев на саммит "Крымской платформы"

В Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин

В Черниговской области ликвидировали пожар на 55 га пшеничного поля

Генпрокуратура Афганистана расследует факты убийства мирных граждан на подконтрольной талибам территории

Денисова призывает генконсула Украины в Ростове-на-Дону посетить судебное заседание по "делу четвертой Бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир"

США предоставили Колумбии 3,5 млн доз вакцины Moderna от коронавируса

В Черниговской области спасатели локализовали пожар на пшеничном поле

Португалия с 26 июля открывает въезд для украицев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА