В Молдове пройдет заседание нового парламента республики

Первое заседание нового парламента Молдовы состоится в понедельник. Указ об этом подписала в пятницу президент республики Майя Санду.

"Созвать заседание парламента XI созыва в понедельник, 26 июля, в 10:00", - говорится в указе.

Как отметила Санду, за этим указом последует избрание руководящих и рабочих органов парламента (комиссий) и утверждение нового правительства.

"Проблем много, и они сложные, мы не можем терять время. Я надеюсь, что новый парламент сможет быстро вернуть доверие граждан к этому важному институту благодаря справедливым и смелым решениям, которые остановят коррупцию и улучшат качество жизни людей", - написала Санду в социальных сетях.

Указ президента подписан после того, как в пятницу Конституционный суд подтвердил результаты состоявшихся 11 июля выборов и утвердил мандаты депутатов парламента нового созыва. Партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает президента Майю Санду получила 63 из 101 мандата в парламенте, Блок коммунистов и социалистов - 32 мандата, партия "Шор" - шесть мандатов. Это означает, что PAS может самостоятельно сформировать новое правительство и принимать любые законодательные акты, за исключением поправок в Конституцию.

Как сообщили "Интерфаксу" в секретариате парламента, первое заседание откроет старейший депутат - представитель Блока коммунистов и социалистов Эдуард Смирнов. Ему в сентябре исполнится 82 года.

Смирнов открывал уже первые заседания парламентов в 2014 и в 2019 году, будучи также самым старшим в двух предыдущих созывах. Следующий по возрасту депутат - бывший президент Молдовы, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин. Ему в мае исполнилось 80 лет.

Согласно Регламенту парламента, председательствующий откроет заседание. Он предоставит слово председателю Конституционного суда, который объявит результаты выборов и зачитает список депутатов и вручит им мандаты.

После этого по предложению фракций (парламентского большинства) будет избран председатель парламента. Уже известно, что им станет и.о.председателя победившей на выборах партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу.

В дальнейшем депутаты изберут вице-спикеров парламента, Постоянное бюро и председателей постоянных комиссий.

Позже президент страны Майя Санду, после консультаций с фракциями, выдвинет кандидата на пост премьер-министра. Ожидается, что премьером станет зампредседателя PAS, бывший министр финансов в правительстве Майи Санду - Наталья Гаврилица. Не позже, чем через две недели, она представит парламенту для утверждения программу и номинальный состав правительства. Предполагается, что новое правительство будет утверждено в первых числах августа.