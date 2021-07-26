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00:13 26.07.2021

Байден и Харрис не приедут в Киев на саммит "Крымской платформы"

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Байден и Харрис не приедут в Киев на саммит "Крымской платформы"

На саммите "Крымская платформа" в Киеве будет представитель правительства США вместо президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, сообщил исполняющий обязанности временного поверенного в делах США Джордж Кент.

"От нас будет член кабинета (правительства США – ИФ). То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно", - сказал Кент в субботнем интервью "Радио Свобода".

Он добавил, что на неделе встретился с лидерами крымских татар – Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым, заместителем министра Эмине Джапаровой, депутатом Рустемом Умеровым, с которыми "очень глубоко по ситуации на полуострове общались".

По его словам, очень много людей, считают, что они являются украинскими гражданами в оккупированном Крыму и им нужно помочь.

"Украина подготовилась, чтобы это было не только один день и не только на уровне между правительствами, между странами, но и разговор межпарламентское, экспертная между представителями гражданского общества. Не только украинского общества, а также активистов из разных стран. Я думаю, что это очень хорошая концепция", - подчеркнул зампомощника госсекретаря США.:

Теги: #сша #крымская_платформа #украина
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