Генпрокуратура Афганистана расследует факты убийства мирных граждан на подконтрольной талибам территории

Генеральная прокуратура Афганистана начала расследование по фактам убийств десятков жителей уезда Спин-Болдак провинции Кандагар, сообщили в воскресенье местные СМИ.

Отмечается, что речь идет об убийстве не менее ста мирных жителей. Уезд был захвачен боевиками движения "Талибан" полторы недели назад, после чего были зафиксированы убийства мирных жителей.

Ряд местных и зарубежных СМИ ранее опубликовали видеозаписи, на которых десятки членов движения "Талибан" бесчинствовали в городе, грабили дома и захватывали автомобили.

Афганское министерство внутренних дел обвинило талибов в убийствах мирных жителей в Спин-Болдаке и заявило, что они были убиты без всякой причины.

Сегодня же министерство иностранных дел Афганистана выступило с официальным заявлением, в котором приветствовало документальное подтверждение преступлений талибов международными агентствами и последующие меры.

"Министерство иностранных дел Афганистана приветствует недавний отчет "Хьюман Райтс Вотч" и других проверенных независимых источников о документировании насилия и преступлений талибов и решительно осуждает эти преступления", - говорится в заявлении, которое опубликовано вечером в воскресенье на официальном сайте внешнеполитического ведомства ИРА.

Правительство Афганистана призвало международное сообщество к сотрудничеству с целью предотвращения бесчинств талибов и судебного преследовании виновных, чтобы положить конец безнаказанности в Афганистане.