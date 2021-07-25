Денисова призывает генконсула Украины в Ростове-на-Дону посетить судебное заседание по "делу четвертой Бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского и международные правозащитные организации посетить судебное заседание Южного окружного военного суда по "делу четвертой Бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир".

"Призываю Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить судебное заседание для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины", - написала Денисова в телеграм-канале.

По ее словам, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по "делу четвертой Бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир".

"В так называемом "Судакском городском суде" во временно оккупированном Крыму состоится рассмотрение по существу по "делу Ильвер Аметова" - главы Судакского регионального меджлиса крымскотатарского народа. Страна оккупант обвиняет его в "незаконном приобретении и хранении оружия" (часть 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ)", - пишет Денисова.

Омбудсмен отметила также, что "так называемый "Верховный суд Крыма" рассмотрит апелляционную жалобу стороны защиты по "делу Эмине Абдулганиевой", матери незаконно осужденного Эскендера Абдулганиева, которые протестовали против уголовного преследования их детей - фигурантов Красногвардейского группы "дела Хизб ут-Тахрир". Их обвинили по ст. "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (ч. 5 статьи 20.2 КоАП РФ).