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18:51 25.07.2021

США предоставили Колумбии 3,5 млн доз вакцины Moderna от коронавируса

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США предоставили Колумбии 3,5 млн доз вакцины Moderna от коронавируса

Соединенные Штаты Америки предоставили Колумбии 3,5 млн доз вакцины компании Moderna от коронавируса COVID-19, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США пожертвовали Колумбии 3,5 миллиона доз вакцины Moderna COVID-19. Мы подтверждаем наше обязательство вести мир за прекращение пандемии. Президент Джо Байден  сказал, что мы - глобальный арсенал безопасных и эффективных вакцин", - написал Блинкен в микроблоге в Твиттере в воскресенье.

 

Теги: #сша #колумбия #moderna
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