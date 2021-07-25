США предоставили Колумбии 3,5 млн доз вакцины Moderna от коронавируса

Соединенные Штаты Америки предоставили Колумбии 3,5 млн доз вакцины компании Moderna от коронавируса COVID-19, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США пожертвовали Колумбии 3,5 миллиона доз вакцины Moderna COVID-19. Мы подтверждаем наше обязательство вести мир за прекращение пандемии. Президент Джо Байден сказал, что мы - глобальный арсенал безопасных и эффективных вакцин", - написал Блинкен в микроблоге в Твиттере в воскресенье.