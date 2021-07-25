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18:41 25.07.2021

В Черниговской области спасатели локализовали пожар на пшеничном поле

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В Черниговской области спасатели локализовали пожар на пшеничном поле

В Черниговской области в воскресенье спасатели локализовали пожар на пшеничном поле на площади 55 га, жертв и пострадавших нет, тушение продолжается, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"25 июля в ГСЧС поступила информация, что около 16:15 вблизи с. Хомыне Нежинского района на поле фермерского хозяйства "Луч" возник пожар пшеницы на корню. В 17:55 пожар локализован на площади 55 га", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

На тушение привлечено 13 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 8 человек и 2 единицы техники.

Теги: #черниговская_область #украина #пшеница #пожар
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