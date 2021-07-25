Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили условия перемирия, ранен украинский военнослужащий

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 25 июля, пять раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает штаб ООС в воскресенье.

"С начала этих суток, 25 июля, зафиксировано 5 нарушений, из которых 4 обстрела и 1 пролет БПЛА... В результате обстрелов один военнослужащий (ВСУ – ИФ) получил осколочные ранения", - говорится в сообщении штаба ООС.

Неподалеку от Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Крымского наемники обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Помимо этого, вблизи Нью-Йорка российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра, а в направлении населенного пункта Причепиловка обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - подчеркивают в штабе ООС.

Уточняется, что в результате обстрелов один военный получил осколочные ранения.

"После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - отмечают в штабе.

Там добавляют, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 24 июля, на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима тишины.