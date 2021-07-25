События

17:37 25.07.2021

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили условия перемирия, ранен украинский военнослужащий

2 мин читать
Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили условия перемирия, ранен украинский военнослужащий

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 25 июля, пять раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает штаб ООС в воскресенье.

"С начала этих суток, 25 июля, зафиксировано 5 нарушений, из которых 4 обстрела и 1 пролет БПЛА... В результате обстрелов один военнослужащий (ВСУ – ИФ) получил осколочные ранения", - говорится в сообщении штаба ООС.

Неподалеку от Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Крымского наемники обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Помимо этого, вблизи Нью-Йорка российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра, а в направлении населенного пункта Причепиловка обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - подчеркивают в штабе ООС.

Уточняется, что в результате обстрелов один военный получил осколочные ранения.

"После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - отмечают в штабе.

Там добавляют, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 24 июля, на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима тишины.

 

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:21 25.07.2021
Российские наемники на Донбассе с начала суток один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

21:11 24.07.2021
В Харькове скончался военнослужащий, раненный во время обстрела в Луганской области

В Харькове скончался военнослужащий, раненный во время обстрела в Луганской области

18:53 24.07.2021
Российские наемники на Донбассе размещают вооружения с нарушениями линии отведения - ОБСЕ

Российские наемники на Донбассе размещают вооружения с нарушениями линии отведения - ОБСЕ

17:20 24.07.2021
На Донбассе российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

На Донбассе российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

08:08 24.07.2021
Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

18:17 23.07.2021
Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, в Марьинке местный житель получил ранение – штаб ООС

Российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, в Марьинке местный житель получил ранение – штаб ООС

16:29 23.07.2021
В Марьинке в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела пострадал мужчина - полиция

В Марьинке в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела пострадал мужчина - полиция

08:22 23.07.2021
С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

08:39 22.07.2021
За минувшие сутки российские наемники три раза нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники три раза нарушили режим тишины на Донбассе

20:45 21.07.2021
Ситуация в международном туризме в мае 2021 года начала улучшаться - Всемирная туристская организация ООН

Ситуация в международном туризме в мае 2021 года начала улучшаться - Всемирная туристская организация ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Полтавской области легковушка попала под грузовик, четыре человека погибли

В Украине за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 159 человек, 12 летальных случаев

Российские наемники на Донбассе размещают вооружения с нарушениями линии отведения - ОБСЕ

Заместителю председателя Харьковского облсовета избрана мера пресечения

В результате ДТП в Польше погиб гражданин Украины - посольство

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль: Более трех десятков громад из 4 областей будут сотрудничать для развития туристического потенциала Днестровского каньона

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций своей армии со стороны Армении

Из семи КПВВ на Донбассе российские наемники не блокируют только один – штаб ООС

Тайфун "Ин-Фа" парализовал прибрежные районы Китая

С 26 июля еще в двух областях и двух городах Украины заработают камеры фиксации нарушений ПДД

Макрон не против акций протеста против вакцинации от COVID-19, но не согласен с демонстрантами

Суточные показатели по новым случаям COVID-19 в странах Балтии снизились после роста 22 и 24 июля

Кабмин изменил условия для участия громад в программе по развитию соцуслуг

В Грузии произошло землетрясение в 54 км от Тбилиси

Закончить войну на востоке Украины должна Россия – зампомощника госсекретаря США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА